Per rusų ataką Dnipre žuvo garsus treneris: jo buto nuotrauka apskriejo visą pasaulį

Nuotrauka to, kas liko iš jo būsto, jau apskriejo visą pasaulį – joje matyti tik geltona virtuvė, kurioje per rusų ataką per stebuklą liko nepažeisti ant stalo padėti obuoliai.

Prieš raketų smūgį padarytas vaizdo įrašas buvo paskelbtas socialiniame tinkle „Telegram“. Nufilmuota, kaip šeima šventė dukters gimimo dieną. Toje pačioje virtuvėje buvo daug juoko ir džiaugsmo: mergaitė užpučia žvakutes, o laimingi tėvai bučiuoja ir apkabina savo atžalas.

🕯💔Head coach of #Ukraine’s national boxing team among those killed in #Dnipro🇺🇦. Mikhail Korenovsky was home in the waterfront apartment building struck by a Russian missile at 3:30pm Jan. 14. His wife & young children were on a walk. Video of the once happy family via telegram pic.twitter.com/2JkULPu2j3