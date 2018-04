Siužetą galima pažiūrėti „Vesti.ru“ interneto svetainėje.

Laidos „Žinios su Aleksejumi Kazakovu“ vedėjas paaiškino, kad paaštrėjus tarptautinei padėčiai dėl Rusijos pozicijos Sirijoje socialiniuose tinklalapiuose ir naujienų portaluose „skubama kelti paniką“, informuoja lenta.ru.

„Rašo vos ne apie gresiantį Trečiąjį pasaulinį karą ir apie tai, kaip reikia skubiai jam ruoštis“, – pabrėžė A. Kazakovas.

Nors laidos vedėjas pasmerkė „keliančiuosius paniką“, laidos autoriai nutarė parodyti „Teismo dienos produktų rinkinį“, kurį reikia pasiimti į bunkerį.

Ruošiant atsargas, jei kiltų karas, žiūrovams pasiūlė vadovautis principu „mažiau saldumynų, daugiau vandens“.

Televizijos korespondento Jevgenijaus Tiškoveco teigimu, geriausia į slėptuvę nuo bombų pasiimti ryžių, kurių galiojimas – aštuoneri metai, avižinių kruopų, konservų, alyvuogių aliejaus ir pieno miltelių. Grikių, makaronų, šokolado ir sutirštinto pieno nerekomenduojama imti, nes jų galiojimo laikas trumpas.

„Be maisto žmogus gali ištverti iki dviejų–trijų savaičių, o be vandens mirštama daug greičiau. Suaugusiam vyrui per dieną reikia išgerti ne mažiau nei 2,5 litro vandens, vaikams ir maitinančioms moterims reikia dvigubai daugiau. Per dieną valgio gaminimui vienam žmogui reikia 3,5 litro vandens, 21 litro – sanitarinėms, higieninėms reikmėms ir patalpų tvarkymui“, – paskaičiavo korespondentas.

Be to, J. Tiškovecas patarė pasiimti vaistų – medikamentų su jodu, taip pat kelis litrus chloro.

Žurnalistas pabrėžė, esą tikroji panika kilusi ne Rusijoje, o JAV, kur po Donaldo Trumpo išrinkimo prezidentu padidėjo „asmeninių slėptuvių nuo bombų paklausa, kurių kaina prilygsta vieno kambario buto Maskvoje kainai“.

JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį perspėjo Rusiją dėl paramos Basharui al Assadui Sirijoje ir sakė, kad atsakant į cheminę ataką prieš civilius „atskries“ amerikiečių raketos.

„Rusija žada numušti bet kokias ir visas raketas, paleistas į Siriją. Rusija, pasiruošk, nes jos atskries, mielos, naujos ir „išmanios“! Neturėtumėt būti partneriai Dujomis Žudančiam Žvėriui, kuris žudo savo žmones ir tuo mėgaujasi!“ – socialiniame tinkle „Twittrer“ parašė D. Trumpas.

Rusijos įstatymų leidėjai anksčiau perspėjo Jungtines Valstijas, kad raketų smūgį Sirijai laikytų karo nusikaltimu ir sakė, kad tai gali įžiebti tiesioginį karinį susirėmimą tarp abiejų Maskvos ir Vašingtono pajėgų.

D. Trumpas nenurodė, ar turi omenyje potencialų JAV karinį smūgį, bet anksčiau grasino imtis karinių veiksmų dėl Sirijoje įvykdytos numanomos cheminės atakos, pasak aktyvistų ir gelbėtojų, nusinešusios daugiau kaip 40 žmonių gyvybių.

Sirijos vyriausybė ir jos sąjungininkė Rusija neigia, kad tokia cheminė ataka buvo.