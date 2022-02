Per Rusijos strateginių pajėgų pratybas paleista hipergarsinių raketų

Rusijos oro ir kosminės pajėgos „sėkmingai paleido hipergarsinių aerobalistinių raketų „Kinžal“. Šiaurės ir Juodosios jūros laivai ir povandeniniai laivai paleido sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir hipergarsinę raketą „Cirkon“ į taikinius jūroje ir sausumoje“, sakoma Kremliaus pranešime.

Be to, raketų poligone pietinėje Astrachanės srityje buvo išbandyta sparnuotoji raketa „Iskander K“.

„Visos raketos pataikė į savo taikinius, patvirtindamos savo veikimo parametrus“, – sakoma kariuomenės pranešime. All the missiles hit their targets, confirming their performance objectives“, a statement said, adding that the drills included Tu-95 bombers as well as submarines.