„Įvyko sukilimas, pareikalavęs 11 gyvybių, tarp jų dviejų sargų ir devynių kalinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė organizacijos direktorius Carlosas Nieto. Jis nurodė, kad per ketvirtadienį įvykusias riaušes dar 28 žmonės buvo sužeisti. Iribareno miesto kalėjime grupė kalinių atėmė ginklą iš vieno sargo; kilo 20 minučių trukęs susišaudymas, pranešė „Una Ventana a la Libertad“, remdamasi aukų artimųjų pasakojimais. Žuvusieji ir sužeistieji patyrė šautinių ir durtinių žaizdų. Šiauriniame Valensijos mieste per kovą kilusį gaisrą policijos nuovados kalėjime žuvo 68 kaliniai. Tą gaisrą sukėlė patys sulaikytieji, siekdami priversti sargus atrakinti kameras ir pabėgti. Praėjusį mėnesį dėl to inicidento penkiems policijos pareigūnams buvo pateikti kaltinimai nužudymu. Šis gaisras buvo viena iš daugiausiai gyvybių nusinešusi nelaimė Venesuelos kalėjimuose. Šios Pietų Amerikos valstybės kalėjimai yra labai perpildyti, juose trūksta būtiniausių dalykų. Kažkada buvusi turtinga naftą išgaunanti šalis dabar patiria aštrėjančią ekonominę krizę. Trūkstant vietų kalėjimuose nuteistieji dažnai siunčiami į policijos areštines, nors šios turėtų būti skirtos laikinam įtariamųjų sulaikymui. C. Nieto organizacija apskaičiavo, kad laikino sulaikymo centruose žmonių yra penkis kartus daugiau negu yra vietų.

