Per protestus prieš karinį pučą Sudane žuvo 15 žmonių

Per demonstracijas už demokratiją Sudane nuo kovinių kulkų žuvo 15 civilių. Be to, saugumo pajėgos sostinėje Chartume mėgino sutrukdyti pasirūpinti sužeistaisiais, pranešė Sudano gydytojų centrinis komitetas.