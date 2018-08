Ministerijos duomenimis, žuvo 30-metis Karimas Abu Fatayeras. Jis buvo nukautas netoli Bureidžo miesto anklavo centrinėje dalyje. Dar 23 palestiniečiai buvo pašauti. Palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ kas savaitę organizuoja protestus Gazos Ruožo pasienyje, siekdamas atkreipti dėmesį į Izraelio ir Egipto nuo 2007 metų vykdomą anklavo blokadą.. „Hamas“ atstovai pastarosiomis dienomis Kaire dalyvavo susitikimuose su Egipto pareigūnais ir tarėsi dėl galimų paliaubų. Nuo kovo 30 dienos, kai Gazos Ruože pradėta rengti masines demonstracijas, nuo izraeliečių ugnies žuvo 167 palestiniečiai. Per tą patį laikotarpį žuvo vienas Izraelio karys, nušautas snaiperio iš palestiniečių anklavo. Izraelis sako ginantis savo sieną ir kaltina „Hamas“ naudojantis protestai kaip priedanga išpuoliams rengti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.