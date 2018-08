Pasak ministerijos, žuvo 30 metų Karimas Abu Fatayeras, nušautas netoli centrinio Gazos Ruožo miesto Bureidžo, ir 26 metų Sadi Moameras, nukautas netoli pietinio Rafacho miesto. Institucijos duomenimis, abu vyrai buvo nušauti į galvą. Izraelio kariuomenė paskelbė neturinti informacijos apie aukas, bet nurodė, kad jos kariai panaudojo ginklus per šiuos pasienio incidentus. Nuo kovo 30 dienos, kai Gazos Ruože pradėta rengti masines demonstracijas, nuo izraeliečių ugnies žuvo mažiausiai 171 palestinietis. Per tą patį laikotarpį žuvo vienas Izraelio karys, nušautas snaiperio iš palestiniečių anklavo. Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas „Hamas“ ir Izraelis nuo 2008 metų kariavo triskart, o nuo šių metų kovo pabaigos anklave tvyro įtampa, kuri, kai kurių stebėtojų nuomone, gali peraugti į dar vieną didelį konfliktą. Susiję straipsniai: Gazos Ruože per naują Izraelio smūgį sužeista 18 žmonių Trečiadienį „Hamas“ ir jo sąjungininkai paleido daugiau nei 180 raketų ir apšaudė Izraelį iš minosvaidžių. Izraelis ketvirtadienį smogė „Hamas“ pozicijoms. Vienas žydų valstybės pareigūnas, pageidavęs likti anonimas, trečiadienį sakė, kad per derybas dėl paliaubų, tarpininkaujant Egiptui ir Jungtinėms Tautoms, buvo pasiektas tam tikras „supratimas“, dėl kurio pasienyje pastarąsias kelias dienas buvo ramu.

