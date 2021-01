54 metų Margarita Judina, trijų vaikų motina, pirmą kartą į ligoninę buvo paguldyta po mitingo, šeštadienį vakare. Kitą dieną ji buvo išleista iš ligoninės.

Trečiadienį moters advokatė Valerija Vetoškina naujienų agentūrai AFP sakė, kad M. Judinos „sveikatos būklė smarkiai pablogėjo, todėl praėjusį vakarą ji buvo vėl hospitalizuota“.

M. Judinos atvejis tapo policijos brutalumo per praėjusio savaitgalio mitingus A. Navalnui palaikyti simboliu. Per mitingus, vykusius daugiau kaip 100 šalies miestų, policija sulaikė beveik 3,9 tūkst. žmonių – daugiausia per vieną dieną.

Internete žaibiškai išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip per protesto akciją antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge pareigūnas riaušių policijos apranga spiria M. Judinai į pilvą ir ši krenta atbulomis bei trenkiasi galva į šaligatvį.

Vaizdo įraše girdėti, kaip moteris klausia policininko, kodėl jis su kolega sulaiko vieną jaunuolį.

V. Vetoškina AFP sakė, kad jos klientę vargina galvos skausmas ir svaigimas.

Sekmadienį paleista iš ligoninės M. Judina sakė priėmusi ją ligoninėje aplankiusio policininko atsiprašymą.

Tačiau antradienį kalbėdama su naujienų agentūra AFP prieš pakartotinę hospitalizaciją moteris sakė, kad priėmė atsiprašymą, nes buvo „pasimetusi, jautėsi nejaukiai ir buvo labai silpna“.

„Visą dieną visi manęs prašė jam atleisti. Troškau, kad visi paliktų mane ramybėje“, – sakė M. Judina.

Internete žaibiškai išplitus minėtam vaizdo įrašui, Sankt Peterburgo prokuratūra informavo tirianti incidentą.

Tačiau antradienį Rusijos parlamento žemųjų rūmų – Valstybės Dūmos – pirmininkas Viačeslavas Volodinas stojo ginti smurtavusio policininko, tvirtindamas, kad pareigūnui buvo kliudoma vykdyti jo pareigas.

Vėliau antradienį prokuratūros ir vietos valdžios atstovai aplankė M. Judiną jos namuose.

Už maždaug 150 km į pietus nuo Sankt Peterburgo esančiame Lugos mieste gyvenanti M. Judina pranešė ketinanti pateikti skundą dėl policininko veiksmų.

Moteris nuvyko į Sankt Peterburgą išreikšti palaikymo A. Navalnui ir protestuoti prieš vyriausybę.

„Nepalaikau šio režimo“, – sakė ji AFP.

Kalinamo 44 metų Kremliaus kritiko A. Navalno komanda antradienį paragino rusus ateinantį savaitgalį Maskvoje susirinkti į naujus antivyriausybinius protestus prie Federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir prezidento Vladimiro Putino administracijos būstinių.