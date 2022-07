Per politinį renginį pašautas buvęs Japonijos premjeras Shinzo Abe mirė

„Pasak aukšto rango Liberalų demokratų partijos pareigūno, buvęs ministras pirmininkas Sh Abe mirė ligoninėje Kašiharos mieste, Naros regione, kur buvo gydomas. Jam buvo 67 metai“, – pranešė NHK.

„Buvęs ministras pirmininkas apie 11 val. 30 min. (vietos, 5 val. 30 min. Lietuvos laiku) buvo pašautas Naroje. Vienas vyras – kaip manoma, šaulys – buvo sulaikytas“, – žurnalistams anksčiau sakė ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Hirokazu Matsuno.

