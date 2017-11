Didžiąją dalį žuvusiųjų sudaro civiliai. Kaip įtariama, sekmadienį Rusijos karo lėktuvai apšaudė Deir ez Zoro provincijoje, rytiniame Eufrato upės krante, įsikūrusį Al Šafaho kaimą. Čia žuvo 51 žmogus. Dar keturi žmonės sekmadienį žuvo per apšaudymą Al Darnadžo kaime. Tuo tarpu prie sostinės Damasko esančioje Rytų Gutoje per tariamus Rusijos ir Sirijos apšaudymus žuvo mažiausiai 25 žmonės. Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacijos (SOHR) teigimu, tarp 25 aukų - penki vaikai ir trys moterys. Rusija yra artima Sirijos prezidento Basharo al-Assado sąjungininkė, ji 2015 metų rugsėjį įsikišo į Sirijos pilietinį karą, siekdama paremti B. al Asado vyriausybę. Susiję straipsniai: Rusijos antskrydžių Sirijoje aukų skaičius išaugo iki 53 Tuskas pasmerkė Rusijos agresiją, Ukrainoje žuvus kareiviams Su Iraku besiribojanti naftos turtinga Deir ez Zoro provincija kadaise beveik visiškai priklausė IS kontrolei, tačiau šiuo metu džihadistams priklauso tik 9 proc. Deir ez Zoro. 2011 metų kovą antivyriausybiniais protestais prasidėjusiame Sirijos pilietiniame kare jau žuvo daugiau kaip 340 tūkst. žmonių. Vyriausybės delegacija neatvyko į taikos derybas Sirijos vyriausybė dar nepatvirtino, ar dalyvaus taikos derybose su opozicija, ir pirmadienį į Ženevą neatvyko, pranešė Jungtinių Tautų pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura. „Praėjusį vakarą gavome žinutę, kad vyriausybė šiandien neatvyks į Ženevą“, – JT Saugumo Tarybai sakė S. de Mistura. JT pasiuntinys antradienį ruošiasi atidaryti aštuntą derybų ratą, nors per ankstesnius etapus tebuvo pasiekta nedaug pažangos bandant surasti politinį konflikto sprendimą. Susiskaldžiusios Sirijos opozicijos grupės praėjusią savaitę paskelbė susitarusios pasiųsti bendrą delegaciją į šias derybas. Toks susitarimas laikomas postūmiu šiame etape pasiekti proveržį. „Vyriausybė dar nepatvirtino, ar dalyvaus (derybose) Ženevoje, tačiau nurodė, kad greitai gausime iš jos žinių“, – vaizdo ryšiu iš Šveicarijos pranešė S. de Mistura. „Aišku, žinome ir tikrai tikimės, kad vyriausybė netrukus jau bus pakeliui; ypač atsižvelgus į (Sirijos) prezidento (Basharo al) Assado (Bašaro Asado) įsipareigojimą (Rusijos) prezidentui (Vladimirui) Putinui, kai jiedu susitiko Sočyje“, – pridūrė jis. Per praėjusį pirmadienį Rusijos Sočio kurorte prie Juodosios jūros įvykusį Kremliaus lyderio susitikimą su Sirijos vadovu, pastarasis sakė esantis „pasirengęs dialogui su visais, kurie nori pasiekti politinį sprendimą“. Rusija pasiūlė surengti „kongresą“, per kurį į Sočį atvažiuotų Sirijos vyriausybės ir opozicijos delegacijos, tačiau nenurodė, kada toks renginys galėtų įvykti. Maskva siekia, kad tam susitikimui paramą išreikštų ir JT, tačiau S. de Mistura Saugumo Tarybai pareiškė, kad „man dar per anksti ką nors sakyti apie šią iniciatyvą“. Vakarai yra sunerimę, kad Rusija siekia perimti lyderės vaidmenį taikos procese ir pakreipti susitarimą savo sąjungininko B. al Assado naudai. S. de Mistura sakė, kad antradienį Ženevoje susitiks su JT Saugumo Tarybos nuolatinių narių – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Kinijos, Rusijos ir JAV – ambasadoriais ir aptars su jais būsimas derybas. „Ši krizė – viena iš didžiausių JT istorijoje – dabar turi potencialo, realaus potencialo pasislinkti tikro politinio proceso link“, – sakė JT pasiuntinys Sirijai. Nuo konflikto pradžios 2011 metų kovą Sirijoje jau žuvo daugiau kaip 330 tūkst. žmonių. Antivyriausybiniais protestais prasidėjęs konfliktas milijonus žmonių privertė palikti savo namus ir pavertė griuvėsiais ištisus rajonus. S. de Mistura yra sakęs, kad atstatyti viską gali kainuoti 250 mlrd. dolerių.

