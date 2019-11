Vieną judriausių dienų per metus JAV, kai maždaug 55 mln. žmonių planuoja kur nors važiuoti ar skristi, greitkeliai vakaruose ir Vidurio Vakaruose buvo uždaryti dėl sniego, o šimtai skrydžių buvo atšaukti.

Manhatane milžiniški spalvingi įvairius personažus vaizduojantys balionai, paprastai paleidžiami į padangę per „Macy's“ Padėkos dienos paradą per ketvirtadienį numatytą šventę gali pasilikti ant žemės dėl Niujorke siaučiančio smarkaus vėjo.

„Didelėje JAV dalyje vyrauja itin aktyvios oro sąlygos“, – pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Per sniego audrą, kurios metu Kolorade susidarė į baltąją tamsą panašios sąlygos, Vajominge antradienį iškrito maždaug 30 cm sniego. Vėliau audra pradėjo slinkti į rytus – JAV centrinėje dalyje esančio Didžiųjų ežerų regiono link.

Sniego valytuvai visą naktį dirbo oro uoste Mineapolyje. Šis miestas, kur paprastai iškrenta daug sniego, ruošiasi galimai didžiausiam per visą savo istoriją šių kritulių kiekiui lapkritį.

Denverio oro uoste, kurį uždengė apie 30 cm sniego sluoksnis, buvo atšaukta beveik 500 skrydžių, dar tiek pat atidėta.

Pirmadienio naktį tame oro uoste miegojo 1 000 žmonių.

Tarp jų buvo Sonya Washington, planavusi išskristi į Atlantą, kur Padėkos dieną švenčia jos šeima. Ji dvi valandas sėdėjo lėktuve sningant, kol galiausiai jos skrydis buvo atšauktas. Kita galima tiesioginė kelionė numatoma ketvirtadienio vakare.

„Tai reiškia, kad Padėkos dienos nebus“, – leidiniui „The Denver Post“ sakė moteris.

Tuo metu vakariau esančius Oregono pietinius ir Kalifornijos šiaurinius rajonus užklupo pavojinga audra, kurią meteorologai vadina „ciklonu bomba“ – greitai smarkėjančia žiemos audra, kurią sukėlė staigus atmosferos slėgio kritimas.

„Tarsi sprogstanti bomba“

„Toks kritimas paprastai sukuria atmosferos sąlygas, kurios užklumpa tarsi sprogstanti bomba“, – rašo laikraštis „The Oregonian“.

Šis reiškinys atnešė didelį kiekį sniego, privertė uždaryti daugybę kelių, o gyventojai buvo raginami likti namie.

Antradienį prie Nevados Tahou ežero buvo užfiksuota vėjo gūsių, kurių greitis siekė 155 km per valandą.

Tokia smarki audra JAV Šiaurės vakarus pastarąjį kartą buvo užklupusi 1962 metais, sakė Marcas Spilde'as iš Nacionalinės meteorologijos tarnybos.

„Ši audra grasina atnešti lietaus ir kalnų sniego į didžiąją Kalifornijos dalį, įskaitant tokias vietas kaip San Fransiskas ir Sakramentas – vietoves, kurias daugiausia apėjo praėjusios savaitės liūtys“, – sakė meteorologinių prognozių bendrovės „Accuweather“ vyresnysis sinoptikas Brianas Thompsonas.

Airport staff used plows and melters to clear runways at the Denver International Airport, as almost 500 flights were cancelled due to snow and storm conditions. Operations returned to normal on Wednesday. https://t.co/pARnp3LEdv pic.twitter.com/VXZHwhZgTu