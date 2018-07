Aiškinamasi, ar oro smūgį surengė JAV, ar afganų pajėgos. Į atakos vietą vyksta delegacija iš Kabulo, sakė ministerijos atstovas.

Per konfliktus Afganistane žuvusių civilių skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo statistikos vedimo pradžios 2009 metais. Pirmąjį šių metų pusmetį, JT misijos Afganistane (UNAMA) duomenimis, žuvo 1 692 civiliai. Tai yra 1 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. 3 430 civilių buvo sužeisti - 5 proc. mažiau nei per tą patį pernai metų laikotarpį. Civilių aukų skaičius per Afganistano ar JAV pajėgų antskrydžius išaugo 52 proc., palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu - žuvo 149 žmonės ir 204 buvo sužeisti.