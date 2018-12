Nelaimė įvyko apie 18 val. vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku) šeštadienį, kuomet nulūžo anglių kasykloje naudojamo vagonėlio jungiamasis elementas ir visas vagonėlis nugarmėjo šachta žemyn, skelbia naujienų agentūra „Xinhua“. Per Čongčingo savivaldybėje įvykusį incidentą sužeisti trys angliakasiai buvo nugabenti į ligoninę. Šiuo metu atliekamas nelaimės tyrimas. Mirtinos nelaimės Kinijos anglių kasyklose yra dažnas reiškinys, nes šioje srityje prastai laikomasi saugos reikalavimų, nepaisant pastangų gerinti darbo angliakasybos srityje sąlygas bei kovoti su nelegaliomis kasyklomis. Spalį 21 angliakasys žuvo rytinėje Šandongo provincijoje po to, kai kasykloje įgriuvo tunelis. Tuomet pavyko gyvą ištraukti tik vieną žmogų. 2016 metų gruodį per sprogimus dviejose atskirose kasyklose Vidinės Mongolijos regione ir Kinijos šiaurės rytuose esančioje Heilongdziango provincijoje žuvo mažiausiai 59 žmonės. Kinijos nacionalinė anglių kasyklų saugos administracija skelbia, kad praėjusiais metais buvo užfiksuotos 375 su angliakasybos sritimi susijusios mirtys, o tai yra 28,7 proc. mažiau nei prieš metus. Tačiau nepaisant pagerėjimo, „darbo saugos padėtis angliakasybos srityje vis dar yra prasta“, po sausį vykusios darbo saugai angliakasybos srityje skirtos konferencijos nurodė minėta tarnyba.

