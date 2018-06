Neramumai kilo opozicijai atnaujinus raginimą šalies vadovui Danieliui Ortegai atsistatydinti, bet keturis pastaruosius dešimtmečius šalies politikoje dominuojantis prezidentas nepaiso jau septynias savaites vykstančių antivyriausybinių protestų, per kuriuos žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Masajoje, kuri kažkada buvo D. Ortegos kairiųjų sandinistų judėjimo bastionas, gyventojai barikadomis gynėsi nuo policijos ir sukarintų pajėgų snaiperių, esą dislokuotų miesto centre. Šiame mieste žuvo penki žmonės, tarp jų 15 metų berniukas, pranešė Nikaragvos žmogaus teisių apsaugos asociacija (ANPDH). Tarp žuvusiųjų yra policijos žvalgybos pareigūnas, naujienų agentūrai AFP sakė šios teisių gynimo grupės vadovas Alvaro Leiva (Alvaras Leiva. Atskirai JAV ambasadorė Laura Dogu sakė, kad praėjusią naktį Nikaragvos sostinėje Managvoje buvo nužudytas Amerikos pilietis. ANPDH nurodė, kad tai 48 metų Sixto Henry Viera ir kad jį nužudė vyriausybės šalininkų minia. Tuo tarpu policija pranešė apie plėšimą, gaisrus ir riaušes mažiausiai šešiuose šalies miestuose, įskaitant Managvą ir Masają. Policija kaltino „dešiniojo sparno grupes“, tačiau bent kai kurių paminėtų miestų gyventojai sakė, kad atsakomybė tenka saugumo pajėgoms. Protestų banga šioje Centrinės Amerikos valstybėje kilo dėl valdžios planų reformuoti prie bankroto slenksčio atsidūrusią socialinės apsaugos sistemą. Numatyta reforma vėliau buvo atšaukta, tačiau neramumai nesibaigė ir peraugo į protestų judėjimą prieš prezidento D. Ortegos vyriausybę.

