Per naują Ebolos viruso protrūkį Konge mirė 11 žmonių

Panaši vakcinacijos programa padėjo suvaldyti kitą viruso protrūkį šalies rytuose, kai 2018 metais mirė daugiau kaip 2 200 žmonių. Genų analizė parodė, kad abu protrūkiai nėra susiję.

Kongas, be to, kovoja su tymų epidemija, per kurią mirė daugiau kaip 6 000 žmonių, ir naujuoju koronavirusu, kurio aukomis tapo 112 gyventojų.