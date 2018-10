JAV ir NATO pajėgų Afganistane vadas generolas Scottas Milleris, taip pat dalyvavęs pietinės Kandaharo provincijos gubernatoriaus biure vykusiame susitikime, per incidentą nesužeistas, sakoma NATO misijos Afganistane „Tvirta parama“ (Resolute Support) atstovas pulkininkas Knutas Petersas. Likus dviem dienoms iki Afganistano parlamento rinkimų surengtame susitikime taip pat dalyvavo provincijos policijos viršininkas generolas Abdulas Raziqas. Afganistano žiniasklaida pranešė, kad per išpuolį žuvo A. Raziqas ir vienas žurnalistas, bet ši informacija kol kas nebuvo patvirtinta. Vienos ligoninės atstovas pranešė naujienų agentūrai AFP, kad į jo medicinos įstaigą buvo atvežti keli aukšto rango pareigūnai, bet išsamesnės informacijos nepateikė. Tuo tarpu vienas AFP korespondentas, esantis netoli gubernatoriaus biuro, sakė girdėjęs šūvius, aidėjusius pastatų komplekso viduje.

