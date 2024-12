Pietų Korėjoje leisdamasis sudužo 181 žmogų skraidinęs lėktuvas

Paklaustas, ar avarija galėjo įvykti dėl to, kad kilimo ir tūpimo takas buvo per trumpas (vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvas nučiuožia nuo asfalto dangos ir atsitrenkia į sieną), pareigūnai pasakė, jog tai avarijai įtakos greičiausiai neturėjo.

„Kilimo ir tūpimo tako ilgis yra 2 800 metrų, panašaus dydžio orlaiviai nuo naudojosi be jokių problemų“, – paaiškino jie.

Kalbėdamas per spaudos konferenciją Muano gaisrinės vadas Lee Jeong-hyunas pasakė, jog yra „manoma, kad avarija įvyko lėktuvui susidūrus su paukščiais, be to, įtakos turėjo ir nepalankios oro sąlygos“.