Vis dėlto ministerijos atstovė Lana Maulina BNS sakė, kad tikrasis gimusių vaikų skaičius gali būti dar didesnis, nes statistikos sulaukta ne iš visų ligoninių. Latvijos kultūros ministerijos atstovai lapkričio 18 dieną gimusiems vaikams padovanojo megztas pirštines su etniniais simboliais. 1918 metų lapkričio 17 dieną buvo įkurta Latvijos tautos taryba. Ji kitą dieną paskelbė šalies nepriklausomybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.