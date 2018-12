Saldainį jis nemačiom perdavė tada, kai spaudė M. Obamai ranką, skelbia JAV žiniasklaida.

M. Obama stovėjo tarp pirmoje eilėje išsirikiavusių buvusių šalies vadovų, kurie, kaip ir kiti oficialūs asmenys, trečiadienį buvo susirinkę Vašingtono nacionalinėje katedroje į buvusio JAV prezidento George‘o W. H. Busho laidotuvių ceremoniją, rašo „Daily Mail“.

G. W. Bushui einant prie toliau eilėje stovėjusių Clintonų ir Carterių, M. Obama ir jos vyras Barackas Obama žvilgtelėjo vienas į kitą ir nežymiai nusišypsojo.

Tai nėra pirmas kartas, kai G. W. Bushas tarytum slapta perduoda M. Obamai saldainį. Tą patį jis padarė ir per rugsėjo mėnesį vykusias senatoriaus J. McCaino laidotuves.

Per iškilmingus ir svarbius renginius, kuriuose privalo dalyvauti buvę prezidentai ir pirmosios ponios, G. W. Bushui ir M. Obamai paprastai tenka sėdėti greta vienas kito.

Tačiau trečiadienį G. W. Bushas, suprantama, turėjo sėdėti netoli savo šeimos.

Praėjusį mėnesį M. Obama, komentuodama daug dėmesio sulaukusią akimirką, kai G. W. Bushas perdavė jai pastilę nuo kosulio per J. McCaino laidotuves, prasitarė, kad jos santykius su buvusiu prezidentu tikrai būtų galima pavadinti bičiuliškais.

JAV lyderiai ir aukštus postus užimantys asmenys iš viso pasaulio trečiadienį susirinko į eksprezidento George'o H. W. Busho laidotuvių pamaldas Vašingtono nacionalinėje katedroje, demonstruodami vienybę ir leisdami amerikiečiams bent akimirkai atsikvėpti nuo Vašingtoną ir visą nacionalinę politiką apėmusios pagiežingos retorikos.

Dabartinis lyderis Donaldas Trumpas ir pirmoji šalies ponia Melania sėdėjo priešakiniame klaupte Vašingtono nacionalinėje katedroje kartu su buvusiais prezidentais Baracku Obama, Billu Clintonu, Jimmy Carteriu ir jų žmonomis, o tuo metu garbės sargyba budėjo prie vėliava užkloto G. H. W. Busho karsto sausakimšoje bažnyčioje.

Velionio sūnus eksprezidentas George'as W. Bushas pasakė pakilią ir itin asmenišką pagyrimo kalbą, per kurią jis retkarčiais pajuokaudavo. Sūnus negailėjo liaupsių savo tėvui ir pirmtakui, kuris mirė penktadienį, būdamas 94 metų.

„Jis gimė turėdamas tik du nustatymus – „visu greičiu“ ir „miegoti“, – sakė G. W. Bushas.

„Mums jis buvo ryškiausia iš tūkstančio šviesos taškelių“, – pridūrė eksprezidentas, turėdamas omenyje savo tėvo garsųjį kvietimą savanoriauti.

„Kai bus rašomos istorijos knygos, jose bus pasakyta, kad George H. W. Bushas buvo didis Jungtinių Valstijų prezidentas“, – sakė jo sūnus.

G. W. Bushas kalbą sakė po jaudinamo airių tenoro Ronano Tynano pasirodymo. Šis G. H. W. Busho draugas taip pat dainavo jam paskutiniosiomis buvusio lyderio gyvenimo valandomis.

SNAPSHOT: Rare in American history. Four of five living U.S. Presidents. Modern medicine and travel make it more regular now than a generation ago. @wkyc pic.twitter.com/bfZWl8VU90

— Chris Tye (@TVTye) December 5, 2018