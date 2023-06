Per kratą Prigožino kabinete aptiko netikrus pasus su jo nuotrauka: gydėsi su Putino dukra siejamoje klinikoje

Birželio 24-ąją per kratas saugumiečiai aptiko netikrus dokumentus Sankt Peterburgo viešbutyje „Trezini“, kuris vadinamas „Wagner“ samdinių kariuomenės vadovo Jevgenijaus Prigožino kabinetu.

„Fontanka“ skelbė (dabar, kaip rašo „Dožd“ savo „Telegram“ kanale, publikacija ištrinta), kad saugumiečiai rado kelis pasus su J. Prigožino nuotrauka skirtingais vardais – Dmitrijus Geileris, Olegas Semionovas ir Dmitrijus Bobrovas.

Vėliau „Laisvės radijo“ žurnalistas Markas Krutovas parašė, kad Geilerio pavardė anksčiau buvo įtraukta į Sankt Peterburgo klinikos „Sogaz“, kuri buvo siejama su vyriausia Putino dukra Marija Voroncova, ypatingųjų (VIP) klientų sąrašą.

Two more "fake" Prigozhin's passports were found during the search, with a fascinating story behind the name in the one of them which I'm going to tell you soon. pic.twitter.com/PmYNqopscQ