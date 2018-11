Susirinkus keliems tūkstančiams demonstrantų, dauguma jų laikėsi saugos atstumo nuo pasienio tvoros. Kitaip negu per ankstesnes panašias demonstracijas, jie nedegino padangų ir nemėgino prasiveržti į Izraelio teritoriją. Vis dėlto, kaip pranešė liudininkai, kai kurie protestuotojai svaidė akmenis ir padegamąsias bombas. Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas „Hamas“ pastaruoju metu stengėsi deeskaluoti jau ilgiau nei pusmetį reguliariai rengiamus protestus, kad derybininkai galėtų rasti sprendinį konfliktui užbaigti. „Hamas“ siekia, kad būtų atšaukta Izraelio ir Egipto paskelbta blokada. Anksčiau lapkritį Izraelis leido Katarui pervesti Gazos Ruožui 15 mln. JAV dolerių (13,2 mln. eurų) ir tokiu būdu padėti „Hamas“ išmokėti atlyginimus valstybės tarnautojams bei sumažinti įtampą regione. Nuo protestų Gazos Ruože pradžios kovo mėnesį Izraelio pajėgų ugnis nusinešė daugiau nei 170 palestiniečių gyvybių. Be to, vienas kovotojas liepą nušovė vieną žydų valstybės kariškį.

