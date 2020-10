Per kautynes Kalnų Karabache žuvo 28 proturkiški sirų kovotojai

Konflikto Sirijoje eigą stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad Turkija į pagalbą Azerbaidžanui pasiuntė daugiau kaip 850 sirų kovotojų, priklausančių Ankaros palaikomoms Sirijos sukilėlių pajėgoms.

Baku ir Jerevanas prieš kelis dešimtmečius įsivėlė į rusenantį konfliktą dėl etninių armėnų kontroliuojamo Kalnų Karabacho, atsiskyrusio nuo Azerbaidžano per kruviną karą 10-ojo dešimtmečio pabaigoje.

Sekmadienį atsinaujinusios kautynės, per kurias naudojama artilerija, raketos ir bepilotės skraidyklės, yra rimčiausios per pastaruosius kelis dešimtmečius; jos jau pareikalavo beveik 200 žmonių, įskaitant per 30 civilių, gyvybių.