Vaizdo medžiagoje matoma, kaip skrydžių bendrovės „Aer Lingus“ lėktuvas lyg niekur nieko įsiterpia tarp fotografuojamo objekto – minios žmonių – ir ją bandžiusio įamžinto fotografo sraigtasparnyje.

Incidentas įvyko per princo Harry ir jo išrinktosios Meghan Markle tuoktuves šeštadienį.

Nuotrauka sekmadienį socialiniuose tinkluose pasidalino „NPAS Benson“. Nenaudėlio lėktuvo nuotrauką interneto vartotojai peržiūrėjo daugiau nei 40 tūkst. kartų.

Nacionalinė britų policijos oro tarnyba įprastai talkina 43 policijos daliniams Anglijoje ir Velse.

Dažniausiai ji siunčia savo sraigtasparnių į paieškos ir gelbėjimo misijas, automobilių gaudynes, kritinius incidentus ir kitus svarbius įvykius.

Šeštadienį šių pajėgų sraigtasparnis suko ratus virš Vindzoro, stebėdamas, ar viskas vyksta sklandžiai, ir fiksuodamas svarbias akimirkas.

Štai ką pajėgos parašė socialiniame tinkle „Twitter“: „Jei kartais praleidote – štai jums vaizdelis, kaip @AerLingus vakar įsibrovė į karališkųjų vestuvių renginį, o mūsų operatorius vos negavo širdies smūgio“.

Kitoje žinutėje teigiama: „Tas keistas jausmas, kai paprasčiausiai skenuoji, kas vyksta apačioje, stebi žmones, o tada iš kažkur pasirodo lėktuvas – sekundei visi apmirė“.

Skelbiama, kad policijos sraigtasparnis skrido maždaug 2,4 kilometrų aukštyje, o keleivinis lėktuvas į Hitrou vyko maždaug 457 metrų aukštyje.

Airijos skrydžių bendrovė „Aer Lingus“ į tokią žinutę atsakė: „O, sveiki“.

Reaguodamas į žinutę, Mikas Billy Kyddas pajuokavo: „Tikiuosi, kad gavote perspėjimą dėl viršyto greičio“. Kitas socialinės žiniasklaidos vartotojas @MrPeterJThomas pastebėjo: „Žmonės visada randa būdų, kaip patekti į kadrą“.

„NPAS Benson“ patvirtino, kad sraigtasparnis skrido stebimas radarų, tad visas eismas iš ir į Hitrou šeštadienį turėjo būti nukreiptas toliau.

... That awkward moment where you're innocently scanning crowd numbers around the Royal wedding and a plane several thousand feet BELOW us scares me for a split second! @ThamesVP @AerLingus #p6572 pic.twitter.com/5T37J6ANtk

— NPAS Benson (@NPASBenson) May 19, 2018