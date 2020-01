Q. Soleimani, kuris dabar Irane garbinamas kaip kankinys, naktį į penktadienį buvo nukautas Bagdade per JAV bepiločio ataką. Per masinę paniką per atsisveikinimo su juo ceremoniją antradienį žuvo dešimtys žmonių.

Keršydamas už generolo mirtį, Iranas naktį į trečiadienį atakavo dvi JAV pajėgų naudojamas bazes Irake. Ataka surengta tuo pat metu, kaip ir JAV smūgis, nusinešęs Q. Soleimani gyvybę, sakė Irano revoliucinės gvardijos atstovas.