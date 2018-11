Ministerija nurodė, kad žuvę vyrai yra civiliai, bet Palestinos išvadavimo liaudies fronto (PILF) pareiškime sakoma, kad jie buvo šios grupuotės kovotojai. Antskrydžiai buvo surengti po Pietų Izraelio apšaudymo raketomis iš Gazos Ruožo. Atsakomybę dėl šio apšaudymo prisiėmė islamistų „Hamas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.