Ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra moterų ir vaikų, tačiau daugiau informacijos apie aukų tapatybę nepateikė.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas Gazoje matė po smūgių užsidegusį pastato viršų ir aukas evakuojančius greitosios pagalbos automobilius.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad taikėsi į tris „Islamo džihado“ lyderius ir smogė šiai grupuotei, kurią laiko teroristine organizacija, priklausančioms „ginklų gamybos vietoms“.

Kovotojų grupuotė patvirtino, kad žuvo trys aukšto rango pareigūnai: „Al Quds brigadų“ karinės tarybos sekretorius Jihadas Ghannamas ir Khalilis Al Bahtini, taip pat tarybos narys ir karinio sparno Gazos šiaurėje vadas. Trečiąjį - Tareqą Ezzedine'ą - „Islamo džihadas“ apibūdino kaip „vieną iš karinių veiksmų vadovų“ okupuotame Vakarų krante, veikusį iš Gazos.

Rafos mieste, Gazos ruožo pietuose, naujienų agentūros AFP fotografas matė vyro, identifikuoto kaip J. Ghannamas, kūną.

Anot naujienų agentūros AFP žurnalistų, oro antskrydžiai, prasidėję šiek tiek po 2 val. nakties, beveik po dviejų valandų vis dar buvo tęsiami, rytuose pasigirdo naujas sprogimas.

Operacija vykdoma praėjus mažiau nei savaitei, kai po naujo smurto protrūkio, Egiptui tarpininkaujant, „Islamo džihadas“ paskelbė paliaubas Gazos ruože. Izraelio kariai ir Gazos ruožo kovotojai apsikeitė ugnimi po Izraelio sulaikyto Khadero Adnano mirties. Jis buvo sulaikytas dėl ryšių su „Islamo džihadu“ ir paskelbė bado streiką, o po 87 dienų mirė.

Antradienį kovotojų grupuotė pareiškė, kad Izraelis „išniekino visas tarpininkų iniciatyvas“ ir pažadėjo „atkeršyti už lyderius“, žuvusius per pastaruosius oro antskrydžius.

Izraelio kariuomenė teigė, kad tęs operacijas „dėl civilių saugumo Izraelio valstybėje“.

Kariškių teigimu, J. Ghannanas buvo „vienas aukščiausių organizacijos narių“, jam „buvo patikėta koordinuoti ginklų ir pinigų pervedimus tarp teroristinės organizacijos „Hamas“ ir judėjimo. K. Al Bahtini buvo „atsakingas už praėjusio mėnesio Izraelio apšaudymą raketomis“. Izraelio teigimu, T. Ezzedine'as neseniai „planavo ir vadovavo daugybei išpuolių prieš Izraelio“ civilius Vakarų krante, Izraelio okupuotame nuo 1967 m. Šešių dienų karo, iš ten buvo kilęs. Pasak kariuomenės, Izraelis jį nuteisė kalėti 25 metus už dalyvavimą rengiant savižudžių išpuolius pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį, per kalinių mainus 2011 m. jis buvo paleistas ir perkeltas į Gazą.

Kariuomenė nurodė Izraelio gyventojams 40 kilometrų atstumu nuo Gazos ruožo sienos iki trečiadienio vakaro likti šalia slėptuvių.

Izraelis ir Gazos kovotojai kariavo ne vieną karą nuo 2007 m., kai „Hamas“ perėmė šio palestiniečių anklavo kontrolę. Praėjusį rugpjūtį per tris dienas trukusį konfliktą Gazoje žuvo 49 palestiniečiai, Izraelis nepatyrė nė vienos aukos. Po antradienio antskrydžio šiais metais per Izraelio ir palestiniečių konfliktą žuvusių palestiniečių skaičius padidėjo iki 120. Oficialiais duomenimis, per tą patį laikotarpį žuvo devyniolika izraeliečių, vienas ukrainietis ir vienas italas.