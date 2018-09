Izraelis savo ruožtu informavo, kad buvo atakuoti du palestiniečiai, palikę įtartiną daiktą šalia pasienio tvoros. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai sakė, kad po antskrydžio, surengto pirmadienį 23 val. vietos (ir Lietuvos laiku), žuvusių palestiniečių kūnai buvo atvežti į ligoninę Gazos pietuose. Atstovas žuvusiųjų tapatybės nenurodė. Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime rašoma, kad šie vyrai pasienyje paliko įtartiną įtaisą. „Teroristai paslapčia atslinko prie pasienio tvoros Gazos Ruožo pietuose ir paliko prie jos kažkokį daiktą. Reaguodamas Izraelio lėktuvas paleido į juos ugnį“, – rašoma pranešime. Be to, pirmadienį vakare mažiausiai 26 palestiniečiai buvo pašauti per atsinaujinusius protestus Gazos šiaurėje, nurodė anklavo Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo kovo 30 dienos, kai Izraelio ir Gazos Ruožos pasienyje prasidėjo protestai ir susirėmimai, nuo Izraelio ugnies žuvo mažiausiai 181 palestinietis, o vieną Izraelio karį nušovė palestiniečių snaiperis.

