Kabule susisprogdinus dviem mirtininkams, žuvo mažiausiai 25 žmonės, tarp jų - naujienų agentūros AFP fotografas ir dar keli reporteriai. Šalies rytuose per išpuolį žuvo BBC žurnalistas. Pietuose surengta ataka prieš NATO vilkstinę, per kurią gyvybės neteko 11 afganų vaikų. Abu išpuoliai sostinėje Kabule surengti netrukus vienas po kito ir veikiausiai buvo koordinuoti. Pradžioje mirtininkas ant motociklo susisprogdino netoli žvalgybos NDS būstinės. Kai žurnalistai atskubėjo į įvykio vietą, sprogmenis detonavo dar vienas savižudis. Čia žuvo devyni žurnalistai, tarp jų - AFP vyriausiasis fotografas Kabule Shahas Marai'us. „Reporteriai be sienų“ duomenimis, taip pat žuvo Afganistano televizijos stočių 1TV, „Tolo News“ ir „Maschal TV“ bei radijo stoties „Azadai“ darbuotojai. Susiję straipsniai: Pietų Afganistane per mirtininko išpuolį žuvo 11 vaikų „Reporteriai be sienų“ kaltino teroristus antruoju sprogimu „sąmoningai taikiusis į spaudą“. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, nukentėjo 49 asmenys, kai kurie jų - sunkiai. Tarp sunkiai sužalotųjų, anot „Reporteriai be sienų“, yra šeši žurnalistai. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS). Mirtininkas apsimetė žurnalistu ir susisprogdino minioje, sakė policijos atstovas. Ji su savimi turėjo kamerą. Dar vienas žurnalistas pirmadienį žuvo Chosto provincijoje šalies rytuose. Čia žuvo afganų BBC žurnalistas, dirbęs stotyje „BBC Afghanistan“, kuri transliuoja programas šalies kalbomis.

