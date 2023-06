Izraelio kariuomenės duomenimis, spėjamas palestinietis užpuolikas netoli degalinės atidengė ugnį. Jis esą buvo „neutralizuotas“. Kariai ieško kitų įtariamųjų.

Saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių teritorijose jau seniai yra įtempta. Nuo metų pradžios per Izraelio karines operacijas, konfrontacijas ar po savo surengtų išpuolių žuvo 129 palestiniečiai. Per tą patį laikotarpį per išpuolius žuvo 18 izraeliečių, ukrainietė ir italas.

Izraelis per šešių dieną karą 1967 m. užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Palestiniečiai reikalauja šių teritorijų savo valstybei.