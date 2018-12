Bartoszas Orentas-Niedzielskis mirė sekmadienį. Per antradienio išpuolį, pareikalavusį iš viso penkių gyvybių, jis buvo pašautas į galvą. 36 metų B. Orentas-Niedzielskis iš Lenkijos pietinio Katovicų miesto gyveno Strasbūre. Jis dirbo Europos Parlamente ir žurnalistu. „Iš matymo jį pažinojau. Esu sukrėstas. Nesupratau, kad būtent jis buvo mirtinai sužeistas saugodamas kitus žmones. Garbė jo atminimui. Amžinąjį atilsį“, – parašė prezidentas pirmadienį anksti ryte socialiniame tinkle „Twitter“. Remiantis kai kuriais pranešimais, B. Orentas-Niedzielskis susigrūmė su užpuoliku Cherifu Chekattu ir sutrukdė jam patekti į sausakimšą klubą, tikriausiai tokiu būdu išgelbėdamas daug gyvybių. Keli šimtai žmonių sekmadienį susirinko Strasbūre pagerbti keturių neseniai čia per populiarią Kalėdų mugę įvykdyto teroro išpuolio aukų atminimą. Žmonės, kurių dauguma verkė, susirinko prie didžiulės Kalėdų eglės Kleberio aikštėje miesto centre, kur sunešta daug gėlių ir žvakių. Per vietinių žmogaus teisių asociacijų surengtą ceremoniją, kuriai davė leidimą vietos valdžia, žmonės giedojo ir klausėsi skaitymų. Tradicinė tylos minutė buvo pakeista triukšmo minute, per kurią žmonės šaukė ir plojo solidarizuodamiesi su aukomis. Sekmadienį Strasbūro policija paleido į laisvę du su išpuolį surengusiu Cherifu Chekatto artimai siejamus asmenis. Šeštadienį buvo paleisti Ch. Chekato tėvai ir du broliai, todėl iš septynių iš pradžių sulaikytų asmenų areštinėje liko tik vienas. Strasbūro išpuolio vykdytojas pareigūnų buvo nukautas ketvirtadienį po operacijos, kurioje dalyvavo daugiau nei 700 saugumo pajėgų pareigūnų. Šaunamuoju ginklu ir peiliu ginkluotas 29 metų Strasbūro gyventojas antradienį per Kalėdų mugę nužudė penkis ir sužeidė 11 žmonių. Policija šiuo metu tiria, ar kas nors padėjo vyrui surengti šį išpuolį bei slapstytis dvi dienas po jo. Prancūzijos vidaus reikalų ministras penktadienį atmetė džihadistų judėjimo „Islamo valstybės“ (IS) pareiškimą, kad ji yra atsakinga už šį išpuolį.

