Afganistano vidaus reikalų ministerija ir policija nurodė, kad prie sostinės rytinėje dalyje esančio komplekso, kuriame įsikūręs G4S padalinys, buvo detonuotas sprogmenų prikrautas automobilis. „Galime patvirtinti, kad įvyko incidentas prie vieno iš mūsų objektų Kabule. Padėtis tebesivysto; palaikome ryšį su afganų tarnybomis, kad tai būtų užbaigta“, – naujienų agentūrai AFP Londone sakė vienas G4S atstovas. Afganistano tarnybos taip pat nurodė, kad įvykio vietoje vykdoma operacija saugumui užtikrinti. „Iš įvykio vietos evakuota 10 žuvusiųjų, 19 sužeistųjų“, – AFP sakė sveikatos apsaugos ministras Wahidas Majrohas. Tačiau jis negalėjo pasakyti, kurių šalių piliečiai yra šie žmonės. Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi patvirtino žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių, bet perspėjo, kad jis gali padidėti. Anksčiau šaltiniai sakė, kad po sprogimo girdėjosi šaudymas. Pasak N. Rahimi, šūvių jau kuris laikas nebesigirdi. G4S savo tinklalapyje nurodo užtikrinanti Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos objektų Kabule apsaugą. Talibanas prisiėmė atsakomybę už šią ataką per „Twitter“ paskelbta žinute.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.