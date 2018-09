„Žinome, kad abi aukos yra JAV piliečiai, ir susisiekėme su jais bei jų šeimomis“, – sakoma ambasadoriaus Pete'o Hoekstros pranešime. Policija pašovė 19-metį afganą, turintį leidimą gyventi Vokietijoje, penktadienį subadžiusį du žmones judrioje stotyje Olandijos sostinės centre. Afganas yra apklausiamas ligoninėje, kur jį saugo policija. Nyderlandų pareigūnai pranešė kad glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis Vokietijoje; iš jų tikimasi gauti daugiau informacijos apie šį jaunuolį. Pasak Amsterdamo policijos, pirminis tyrimas parodė, kad užpuolikas savo aukų nepažinojo ir savo taikinius veikiausiai pasirinko atsitiktinai. „Rimtai svarstome galimybę, kad buvo teroristinis motyvas," – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas spaudai Fransas Zuiderhoekas. Susiję straipsniai: Amsterdamo stotyje užpuolikas subadė du žmones Kitas atstovas Robas van der Veenas šeštadienį sakė, kad „policijos tyrimas vyksta visu pajėgumu, ir vertiname iš visų pusių“. Daugiau informacijos apie du sužeistus amerikiečius kol kas neskelbiama, tik pranešama, kad vienas iš jų yra jaunas vyras. P. Hoekstra sakė, kad JAV yra pasirengusios „suteikti reikiamą pagalbą, nes mūsų prioritetas, kaip visuomet, yra JAV piliečių saugumas ir gerovė šioje šalyje“. Išpuolis įvykdytas kitą dieną po to, kai olandų politikas antiislamistas Geertas Wildersas pranešė, kad atsisako daugelį musulmonų papiktinusių planų surengti pranašo Mahometo karikatūrų konkursą.

