„Ataka prieš čekų patrulį buvo įvykdyta trečiadienį maždaug 12 val. 20 min. Grinvičo (15 val. 20 min. Lietuvos) laiku netoli Bagramo bazės Parvano provincijoje“, – sakoma ministerijos pareiškime. Vos prieš du mėnesius Afganistane žuvo trys čekų kariai. Trečiadienį penki kariai buvo sužeisti, kai prie šarvuoto automobilio detonavo sprogmenų prikrautas civilis automobilis, nurodė Čekijos gynybos ministerija. Per sprogimą kariškių transporto priemonė apvirto. Vienam sunkiai sužeistam kariui atlikta operacija, jo gyvybei pavojus nebegresia. Kitas lengviau sužeistas karys gydomas ligoninėje, o likę trys buvo išleisti, sakė ministerija. Viena vietos vyriausybės atstovė savo ruožtu sakė, kad trečiadienį surengta mirtininko sprogdintojo ataka prieš NATO pajėgų koloną nusinešė mažiausiai dviejų civilių afganų gyvybes. Talibanas paskelbė prisiimantis atsakomybę už šią ataką. Judėjimo atstovas sakė, kad jo mirtininkas sprogdintojas savo automobiliu rėžėsi į kolona važiavusias mašinas. Rugpjūčio 5 dieną per mirtininko išpuolį Parvano provincijoje žuvo trys patruliavę čekų kariai. Per incidentą, už kurį atsakomybę prisiėmė Talibanas, taip pat buvo sužeistas vienas amerikietis ir du afganistaniečių kariai. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs NATO karių užpuolimas per daugelį mėnesių. Dienraštis „Lidove noviny“ trečiadienį pranešė, kad čekų specialiosios pajėgos nukovė vieną rugpjūčio atakos vykdytojų ir sučiupo kitą. Čekijos televizija paskelbė, kad buvo nukauta ar sučiupta „daug daugiau“ žmonių. Per NATO misijas Afganistane jau žuvo 13 čekų karių.

