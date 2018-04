Atsakomybę už išpuolį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“, pranešė grupuotės propagandos agentūra „Amaq“. Pranešime sakoma, kad taikytasi į šiitų „išdavikus“. Visuomenės sveikatos ministerijos atstovas Waheedas Majrohas pranešė, kad dar mažiausiai 119 žmonių buvo sužeisti.

Kabulo policijos vadas generolas Daudas Aminas sakė, kad taikytasi buvo į civilius, kurie atėjo gauti nacionalinių tapatybės kortelių. „Jie buvo civiliai, įskaitant moteris ir vaikus“, – sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas. Didžiulis sprogimas buvo girdimas visame mieste, išdužo kelių kilometrų atstumu nuo nelaimės vietos stovinčių pastatų langai ir buvo apgadinti keli netoliese buvę automobiliai. Policija uždarė visus kelius, vedančius sprogimo vietos link; iki jos praleidžiami tik greitosios pagalbos automobiliai. Vietos televizijos parodė reportažų, kuriuose matomi šimtai išsigandusių žmonių, besibūriuojančių prie ligoninių ir laukiančių informacijos apie savo įtariamuosius. Talibanas neigia prisidėjęs prie šios atakos. Tai reiškia, kad už ją atsakingi gali būti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ sąjungininkai, anksčiau surengę keletą sprogdinimų Kabule, nukreiptų prieš civilius. Abi grupuotės priešinasi demokratiniams rinkimams. Šis išpuolis dar labiau didina susirūpinimą dėl saugumo šalyje prieš artėjančius parlamento rinkimus, kurie vyks spalio 20 dieną. Rinkėjai Afganistane ilgai atidėliotiems parlamento rinkimams pradėti registruoti balandžio 14 dieną. Šie rinkimai yra laikomi ateinančiais metais vyksiančių prezidento rinkimų repeticija. Pareigūnai pripažįsta, kad saugumas kelia didžiulį nerimą, nes Talibanas ir kitos sukarintos grupuotės tebekontroliuoja nemažas teritorijas ar kovoja dėl jų. Afganistano policijai ir kariuomenei nurodyta saugoti rinkimų centrus, net jei jiems ir sunkiai sekasi imti viršų prieš kovotojus kovos lauke. Penktadienį kovotojai apšaudė raketomis rinkėjų registravimo centrą šiaurės vakarinėje Badgiso provincijoje. Per išpuolį žuvo mažiausiai vienas policijos pareigūnas ir dar vienas asmuo. Dėl išpuolio kaltinamas Talibanas. Antradienį ginkluoti užpuolikai atakavo kitą rinkėjų registravimo centrą centrinėje Goro provincijoje ir pagrobė tris centro darbuotojus ir du policininkus. Ketvirtadienį Talibanas visus penkis asmenis paleido. Afganistano valdžia siekia per ateinančius du mėnesius registruoti iki 14 mln. žmonių daugiau nei 7 tūkst. rinkimų centrų parlamento ir vietos tarybų rinkimams. Pareigūnai ragina žmones registruotis, baimindamiesi, kad mažas rinkėjų aktyvumas pakenks rinkimų rezultatų patikimumui. Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani praėjusią savaitę paragino religinius lyderius pasinaudoti penktadieninėmis pamaldomis ir paskatinti tikinčiuosius registruotis. Jis taip pat paragino provincijų gubernatorius nurodyti savo darbuotojams ir jų šeimų nariams registruotis.

