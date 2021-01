Socialiniuose tinkluose greitai pasirodė galybė šiltai apsirengusio senatoriaus B. Sanderso memų.

Daugelis atkreipė dėmesį į jo raštuotas kumštines pirštines. Vieni jas gyrė, kiti šaipėsi, dar kitus glumino jo sprendimas dėl striukės. Kai kurie senatorių užtarė – juk oras buvo šaltas.

O dar kiti spėliojo, kas buvo voke, kurį nešėsi 79-erių senatorius.

„Bernie atrodo pasirengęs anksti išeiti iš renginio, kad išsiųstų mokesčių deklaraciją“, „susidaro įspūdis, kad Bernie eis į banką sumokėti socialinio draudimo įmokos“, – socialiniuose tinkluose šmaikštavo internautai.

Bernie Sanders clearly left the car running for this one. pic.twitter.com/PhdBq4eJHs — Andreas Hale (@AndreasHale) January 20, 2021

Pasirodo, su ryškioms (ir patvariomis) žieminėmis pirštinėmis susijusi sentimentali istorija, rašo BBC. Kumštines pirštines numezgė mokytoja iš jo gimtosios valstijos, o mezgimui naudojo siūlus iš išardytų vilnonių megztinių.

Mokytoja Jen Ellis net nustebo, pamačiusi, kad jis mūvi jas rinkimų kampanijos metu pernai.

Sužinoję šią istoriją apie pirštines, kai kurie besišaipę internautai susigėdo.

Me after doing Bernie memes and then reading about his mittens, embarrassed to have been rude. pic.twitter.com/cFNjNTfShb — Caroline Moss (@CarolineMoss) January 20, 2021

Daugelis socialiniuose tinkluose juokavo, kad buvęs demokratų pirminių rinkimų dalyvis nesidžiaugia, būdamas konkurento inauguracijoje.

Pasak senatoriaus žmonos Jane O‘Meara Sanders, senatoriaus striukė irgi susijusi su Vermonto valstija. Snieglenčių sporto įrangos gamintoja „Burton“ išleido riboto kiekio striukių su B. Sanderso veidu ant nugaros kolekciją.

Senatoriui striukės labai patiko, jis gavo tokią (tik be savo nuotraukos) dovanų Kalėdoms.

The internet was quick with the Bernie memes 😭 pic.twitter.com/ymtP3YIOQA — Natasha 𓇼 (@ndelriego) January 20, 2021