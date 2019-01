Per šį incidentą Badachšano provincijos Kohistano rajone taip pat buvo sužeisti septyni žmonės, agentūrai AFP pareiškė rajono gubernatorius Mohammadas Rustamas Raghi. Kiti šaltiniai praneša apie 15 sužeistųjų. BBC duomenimis, šioje upės vagoje iškastoje šachtoje vietos kaimo gyventojai maždaug 60 metrų gylyje ieškojo aukso. Prasidėjus griūčiai, jie buvo šachtos viduje. Kodėl įvyko griūtis, kol kas neaišku, tačiau provincijos gubernatoriaus atstovas spaudai Nikas Mohammadas Nazari agentūrai AFP pareiškė, kad kalnakasiai nebuvo specialistai. „Kaimų gyventojai šiuo verslu verčiasi ištisus dešimtmečius ir vyriausybė jų nekontroliuoja“, – pareiškė jis. „Į nelaimės vietą nusiuntėme gelbėtojų komandą, tačiau vietos gyventojai jau pradėjo traukti kūnus“, – pridūrė atstovas. Badachšanas yra atoki kalnuota provincija Afganistano šiaurės-rytuose. Ji ribojasi su Tadžikistanu, Kinija ir Pakistanu. Skurdžiame regione dažnai įvyksta nuošliaužų, ypač šaltesniais mėnesiais, kai provinciją užkloja stora sniego danga. Išteklių turtingame Afganistane yra plačiai paplitusi neteisėta kasyba. Šia veikla verčiasi ir Talibano judėjimas. Tačiau didžioji dalis šalies išteklių tebeglūdi žemės gelmėse, nes besitęsiantis konfliktas ir reguliavimo stoka atbaido tarptautines kasybos bendroves.

