Per gaisrą Mumbajaus ligoninėje žuvo aštuoni žmonės

Ši pirmadienį įvykusi tragedija dar kartą privertė atkreipti dėmesį į šalyje plačiai paplitusį saugos standartų nepaisymą. Gaisras įsiplieskė apie 16 val. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku šiauriniame Anderio priemiestyje esančios valstybinės ligoninės ketvirtame aukšte. Antradienį tragedijos aukų padaugėjo iki aštuonių, naujienų agentūrai AFP sakė Mumbajaus nepaprastųjų situacijų valdymo tarnybos atstovas spaudai. Dar 140 žmonių, tarp kurių yra ligoninės pacientų, medikų ir slaugos darbuotojų, buvo išgelbėti ir šiuo metu gydomi kitose miesto ligoninėse. Gaisro „ESIC Kamgar“ ligoninėje priežastis kol kas nenustatyta. Tačiau vienas ugniagesys AFP sakė, kad ši gydymo įstaiga nepasirūpino tinkamai patikrinti saugumo priemones. „Tai praėjusio amžiaus 8-o dešimtmečio pastatas, kuriame nebuvo atliktas priešgaisrinis techninis patikrinimas“, – sakė Maharaštros pramoninės plėtros korporacijos – valstijos vyriausybinės įstaigos - priešgaisrinės priežiūros pareigūnas M. D. Ogle. „Patikrinimu turi pasirūpinti pastato naudotojas“, – pridūrė jis. Dėl šalyje plačiai paplitusio saugumo reikalavimų nepaisymo ir aplaidumo atsitiktiniai gaisrai čia yra gana dažni. Ypač daug jų pasitaiko tankiai apgyvendintoje šalies finansų sostinėje Mumbajuje.

