Šeštoji auka – 26 metų moteris – buvo vaikų giminaitė. Gaisras įvyko viešbutyje „Cosmo Extended Living Hotel“ Soduso miestelyje, pranešė Berieno apygardos šerifo biuras. „Aukos priklausė vienai šeimai“, – nurodoma pranešime. Jame taip pat teigiama, kad dar keturi žmonės ir keturi pirmieji sureagavę į gaisrą buvo paleisti iš medicinos centro, kur jiems buvo suteikta pagalba dėl apsinuodijimo dūmais. Žuvusių vaikų amžius svyravo nuo dvejų iki dešimties metų. Į gaisro vietą atvykę gelbėtojai rado viešbutį „apimtą ugnies liepsnų ir dūmų“, pranešė šerifo biuras. Tuo metu viešbutyje buvo apgyvendinti 27 kambariai. Šiuo metu vyksta tyrimas.

