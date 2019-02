Kareiviai susigrūmė su islamistų kovotojų grupuotės „Abu Sayyaf“ kovotojais pietinėje Holo saloje, tapusia grupuotės tvirtove. Šioje saloje esančioje katalikų katedroje sausio 27 dieną buvo susprogdintos dvi bombos. Po šio išpuolio, Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte įvardijo žmones dėl išpirkos grobiančią grupuotę, kaltinamą dėl kai kurių kruviniausių Filipinuose įvykdytų atakų, ir įsakė kariuomenei ją „sunaikinti“. „Tai buvo nuožmus susišaudymas“, – naujienų agentūrai AFP papasakojo regioninio kariuomenės padalinio atstovas spaudai leitenantas Gerry Besana patvirtinęs aukų skaičių. „Jis truko beveik dvi valandas“, – pridūrė kariškis. Filipinų pareigūnai kėlė prielaidą, kad išpuolis bažnyčioje buvo mažiausiai vieno savižudžio sprogdintojo darbas, tačiau taip pat pripažino negalintys patvirtinti savo įtarimų. Atsakomybę už bažnyčios susprogdinimą prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS). „Abu Sayyaf“ turi daug grupių ir padalinių; kai kurie iš jų yra pareiškę ištikimybę IS. Valdžios institucijos teigė įtariančios, kad ataką surengė su „Abu Sayyaf“ susijusi grupuotė. Sprogimai katedroje driokstelėjo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai rinkėjai pritarė sumanymui suteikti daugiau galių musulmonų mažumai šalies pietuose, kad jie galėtų patys tvarkyti savo reikalus. Tai laikoma labai svarbiu žingsniu taikos link regione, kuriame separatistiniai konfliktai nesiliauja dešimtmečius. Filipinai patyrė dar vieną sukrėtimą trečiadienį, kai į mečetę sviesta granata užmušė du žmones. Nuogąstaujama, kad šis incidentas galėjo būti atsakomoji ataka. Vis dėlto valdžios institucijos teigė abiejų išpuolių tarpusavyje nesiejančios.

