Kaip naujienų agentūrai BNS pranešė vienas už komunikaciją atsakingas pareigūnas, mokymų metu kol kas geriausiai pasirodė Estijos traleris „Ugandi“: laivo įgula naudodama sonarą jūros dugne rado dvi vokiečių gamybos inkarines minas, kurios identifikavimui pasitelkė povandeninį robotą. Viena iš minų yra EMC tipo, o kita – EMD. Abi jos yra Antrojo pasaulinio karo laikų ir sveria iki pusės tonos, o jų viduje yra 150–300 kg sprogmenų. Be sprogmenų pratybų metu buvo aptikta apie 10 minų inkarų, kurių dalis jau buvo pažymėta žemėlapyje. Mokymų metu taip pat buvo aptikta pirmosios XX amžiaus pusės metalinių tinklų, skirtų povandeniniams laivams sulaikyti, plūdurų. „Oro sąlygos dalyviams yra išbandymas, bet vis dėlto galima kalbėti apie pirmus rezultatus ir pažymėti, kad bendradarbiavimas su Suomijos karinio laivyno kariškiais vyksta labai sėkmingai“, – sakė specialiojo priešmininio padalinio vadas Ivo Varkas. Pagrindinė pratybų „Baltic Shield 2018“ zona yra netoli Naisaro salos. Trečiadienį laivai patikrino apie 11 kvadratinių kilometrų jūros akvatorijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.