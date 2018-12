Ankstesnę dieną Th. May atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo, inicijuotą jos pačios Konservatorių partijos parlamentinės frakcijos. Vis dėlto atvykusį į ES viršūnių susitikimą premjerė patvirtino nevadovausianti toriams per kitus visuotinius rinkimus, turinčius įvykti 2022 metais. Dabar ji ketina dėti pastangas išgelbėti savo planą dėl tvarkingo „Brexit“ ir įtikinti Europos lyderius suteikti garantijų, jog Britanija neliks neribotą laiką susaistyta su Bendrijos muitų sąjunga. Kitų 27 ES šalių lyderiai sutiko parengti raminančio tono politinį pareiškimą, bet lieka griežtai nusistatę prieš siūlymus iš naujo derėtis dėl sunkiai iškovotos išstojimo sutarties, kuriai jie pritarė prieš mažiau kaip tris savaites. „Dabar esu susitelkusi gauti patikinimus, kurių mums reikia, kad prastumtume šią sutartį, nes iš tikrųjų esu įsitikinusi, jog ji geriausiai atitinka abiejų pusių – Jungtinės Karalystės ir ES – interesus“, – pabrėžė Th. May. „Nesitikiu nedelsiamo proveržio, bet tikiuosi, kad galėsime pradėti dirbti kiek įmanoma anksčiau dėl būtinų garantijų“, – pridūrė ji. Europos diplomatai tariasi dėl dviejų žingsnių plano, kad per viršūnių susitikimą pirmiausiai būtų paskelbtas trumpas politinis pareiškimas, o sausį būtų pateiktas „Brexit“ sutarties teisinis išaiškinimas. „Šį vakarą svarbiausia išaiškinimas“, – sakė olandų premjeras Markas Rutte. Th. May ketina Briuselyje susitikti su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donaldu Tusku „paskutinės minutės derybų“, prieš prisijungdama prie kitų ES lyderių. ES narės parengė šešių pastraipų pareiškimo juodraštį, tikėdamosi, kad šis dokumentas išsklaidys britų susirūpinimą dėl vadinamosios Airijos apsidraudžiamosios priemonės (backstop) ir suteiks paspirtį Th. May pastangoms prastumti „Brexit“ sutartį parlamente. Praeitą mėnesį parengta išstojimo sutartis užbaigė 17 mėnesių trukusį derybų procesą. Lyderiai vylėsi, kad jie apsaugojo Britaniją nuo scenarijaus, jog kovo 29-ąją šalis turės palikti Bendriją be jokios sutarties. Tačiau namuose Th. May susidūrė su atsinaujinusiu griežtojo „Brexit“ šalininkų Konservatorių partijoje pasipriešinimu, privertusiu premjerę atšaukti balsavimą dėl sutarties Bendruomenių Rūmuose. Dabar, šį balsavimą atidėjus iki sausio, premjerė nori, kad Europa padarytų papildomų nuolaidų, pateikdama „patikinimų“, jog priemonės, turinčios apsaugoti nuo realios sienos tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos sugrąžinimo, neliks galioti neribotą laiką. Dviejų etapų pasiūlymas Pasak Europos diplomatų, siūlomame viršūnių susitikimo pareiškimo juodraštyje rašoma, jog bet kokia apsidraudžiamoji priemonė „galios tik trumpą laikotarpį ir tik kol bus griežtai būtina“. „Sąjunga pasiruošusi nagrinėti, ar gali būti suteikta kokių nors tolesnių garantijų. Tokios garantijos nekeis išstojimo sutarties ir jai neprieštaraus“, – jie citavo dokumento tekstą. Tai nebūtų teisiškai įpareigojantis pažadas, kurio siekia „Brexit“ šalininkai, norintys, kad apsidraudžiamąja priemone nebūtų pasinaudota neribotam laikui susaistyti Britaniją su muitų sąjunga. „Tai neįtikėtinai naivios kalbos. Niekas iš šito nėra nauja. Apsidraudžiamosios priemonės pabaigos datos nėra“, – AFP sakė vienas Europos šaltinis. „Brexit“ tema ir vėl dominuos ES viršūnių susitikime, nors iš pradžių planuota susitelkti į opius migracijos, biudžetų ir eurozonos klausimus. Galiojimo terminas Po Th. May antradienį surengto desperatiško vojažo po tris Europos sostines, siekiant užsitikrinti kitų lyderių palaikymą, D. Tuskas sakė, kad mielai jai padėtų, „tik klausimas – kaip?“ Europos pareigūnai, kalbėdami viešai ir privačiai, teigė, kad apsidraudžiamoji priemonė privalo likti. „Galiojimo termino idėja nepraeis“, – sakė vienas jų. Prieš viršūnių susitikimą Th. May taip pat susitiko su Airijos premjeru Leo Varadkaru. „Niekas nekalba ir niekas nėra prašomas – Britanijos ministrės pirmininkės – pakeisti išstojimo sutarties tekstą“, – Dubline sakė Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney. „Dabar rimtai svarstoma, kaip galėtų būti parengta politinė deklaracija, kad ji būtų reali, suteikianti patikinimų daugeliui Vestminsteryje, kuriems to reikia, jog apsidraudžiamoji priemonė nekelia jiems grėsmės, nekelia grėsmės Jungtinei Karalystei“, – pridūrė jis. Kad iš ką išsiderėtų Th. May, ji turės įtikinti savo pačios partiją, įtūžusius vyriausybės sąjungininkus Šiaurės Airijoje ir daugumą Britanijos įstatymų leidėjų pritarti sutarčiai, kai ji bus pateikta patvirtinti Bandruomenių Rūmams kažkuriuo metu iki sausio 21 dienos. Trečiadienį iškovota Th. May pergalė per torių įstatymų leidėjų balsavimą reiškia, kad Konservatorių partija metus nebegalės jai surengti naujo balsavimo dėl nepasitikėjimo. Kita vertus, jeigu „Brexit“ sutartis nebūtų patvirtinta parlamentui, Britanijos ir jos pagrindinių prekybos partnerių lauktų ekonominis chaosas, o pati Th. May gali būti nuversta visų Bendruomenių Rūmų balsavimo dėl nepasitikėjimo.

