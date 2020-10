Per du smurto kupinus mėnesius Minske atsakomybėn patraukta maždaug 3 tūkst. žmonių: gresia baudžiamosios bylos papildyta: per protesto akcijas sulaikyta per 250 žmonių

BNS









Nuorodos kopijavimas Per du smurto kupinus mėnesius Minske atsakomybėn patraukta maždaug 3 tūkst. žmonių: gresia baudžiamosios bylos Nuoroda nukopijuota