Havajų gubernatorius Joshas Greenas kalbėjo apie „siaubingą katastrofą“. Žmonėms patariama nevykti į salų grupę.

Liepsnos šėlsta Maui ir Havajuose – didžiausioje to paties pavadinimo valstijos saloje. Pasak gubernatoriaus, sunaikinta didelė dalis Lahainos miesto Maui saloje. Šimtai šeimų čia neteko namų. Be to, yra sužeistųjų, kure dėl nudeginimų ir apsinuodijimo dūmais išvežti į ligonines. Žmonės, anot žiniasklaidos, gelbėdamiesi nuo liepsnų, net šoko į jūrą. JAV pakrančių apsauga tinkle X pranešė, kad iš vandens išgelbėta 12 žmonių.

Maui ir Havajuose paskelbta ekstremali padėtis. Tai leidžia mobilizuoti Havajų nacionalinę gvardiją, kad ji galėtų paremti gelbėtojus nuketėjusiuose regionuose. Portalo „Poweroutage.us“ duomenimis, visuose Havajuose daugiau kaip 15 000 namų ūkių ir parduotuvių liko be elektros energijos.

Institucijų teigimu, gaisrai sparčiai plito, be kita ko, dėl uragano Doros, kuris praūžė į pietus nuo valstijos salų. „Tai, kad keliose teritorijoje kilo miškų gaisrai, kurie netiesiogiai siejami su uraganu, yra beprecedentis atvejis. To Havajų ir valstijos gyventojai dar nėra patyrę“, – CNN citavo Maui vicegubernatorę Sylviją Lukę. Anot jos, vietos ligoninės „perpildytos nudegimų patyrusiais pacientais“ ir žmonėmis, įkvėpusiais dūmų. „Realybė tokia, jog turėsime išskraidinti žmones iš Maui, kad jie galėtų gydytis nudegimus“, kalbėjo pareigūnė.

JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo paramą Havajams.