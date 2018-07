Nuo gegužės mėnesio 43 žmonės buvo užkrėsti. „Choleros atvejų nuo 2018 metų gegužės buvo nustatyta keturiuose šiaurės regionų rajonuose“, – pareiškė sveikatos ministras Andre Mama Fouda (Andrė Mama Fuda). Vienas iš atvejų buvo užfiksuotas sostinėje Jaundėje. „Nuo tada, kai šiaurės regione buvo nustatyti pirmieji atvejai, buvo imtasi visų įmanomų priemonių pažaboti epidemiją“, – pareiškė ministras. Cholerą sukelia bakterijos, perduodamos per maistą ir geriamąjį vandenį. Liga sukelia viduriavimą ir yra itin pavojinga vaikams. 2010 metais per choleros protrūkį Kamerūne mirė daugiau kaip 750 žmonių.

