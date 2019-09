Jo metu kitos Europos Sąjungos šalies lyderis pasišaipė iš Jungtinės Karalystės ministro pirmininko dėl to, kad šis atšaukė spaudos konferenciją, norėdamas išvengti protestuotojų.

Po dalykinių priešpiečių su Europos Komisijos pirmininku Jeanu Claude’u Junckeriu B. Johnsoną pasitiko švilpimas ir kandžios pastabos – JK premjeras atsisakė planų kalbėti kartu su Liuksemburgo ministru pirmininku Xavieru Betteliu, nes išvydo didelę protestuotojų minią.

Atšaukęs konferenciją, B. Johnsonas išskubėjo pro Liuksemburgo ministro pirmininko biuro kieme įrengtus kalbėjimo pultus, skambant už kelių metrų stovėjusių protestuotojų šūksniams „Velniop „Brexit“ ir „nešdinkis, Borisai“.

Vykstant šiems chaotiškiems įvykiams, EK išplatino pareiškimą, kuriame atskleidžiama, jog J. C. Junckeris pasakė B. Johnsonui, kad būtent jis yra atsakingas už teisiškai įgyvendinamų sprendimų siūlymą ir kad „tokių pasiūlymų kol kas nebuvo pateikta“. Ši informacija prieštarauja neseniai pasirodžiusiems JK vyriausybės teiginiams.

B. Johnsono vizitas į Liuksemburgą turėjo būti jo svarbiausia proga parodyti, kad „Brexit“ derybos juda susitarimo link. Po susitikimo su J. C. Junckeriu JK vyriausybė pranešė, kad derybos Briuselyje iš rengiamų kas dvi savaites taps kasdienėmis.

JK premjerui lakstant iš vieno susitikimo į kitą, prasiveržė Liuksemburge gyvenančių britų pyktis ir ES lyderių susierzinimas.

X. Bettelis, kuris pamojavo susirinkusiai miniai ir pritarė gyventojų teisei rengti demonstraciją, kai B. Johnsonas atsisakė pasilikti, atsistojo prie savo pulto ir kalbėjo be užuolankų.

Neatvykusiam britų ministrui pirmininkui X. Bettelis pasakė: „Laikas bėga. Tad liaukitės kalbėję ir veikite.“

X. Bettelis, kuris susitiko su B. Johnsonu po Liuksemburge įvykusių britų lyderio darbo priešpiečių su Europos Komisijos pirmininku J.-C.Junckeriu, kandžiai kalbėjo apie B. Johnsono pastangas perrašyti JK išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimą, pasiektą valdant ankstesnei britų ministrei pirmininkei Theresai May.

Premjeras atkartojo ES žinią, kad JK nepasiūlė jokios įgyvendinamos alternatyvos susitarime numatytoms garantijoms, kuriomis siekiama išsaugoti taiką Šiaurės Airijoje, nors reiškė pagarbą Londono ketinimui išsivaduoti iš ES institucijų.

„Aš ant stalo turiu tik vieną išstojimo susitarimą, ir tai – praėjusių metų susitarimas, – sakė X. Bettelis. – Pakeitimų nėra, kol kas ant stalo nėra konkrečių pasiūlymų ir aš neduosiu sutikimo idėjoms.“

Jis paragino Britaniją pateikti „rašytinius pasiūlymus“.

Jis pasišaipė iš pastarosiomis savaitėmis B. Johnsono pasakytų teiginių, kad padaryta didelė pažanga derybose dėl „Brexit“ ir kad tik komiksų herojaus Nerealiojo Halko jėga sulaikytų JK ir neleistų jai išstoti iš ES be sutarties.

X. Bettelis sakė: „Užsiminiau ponui B. Johnsonui, jog prieš kelias dienas skaičiau keletą laikraščių, ir juose kalbama apie „didelę pažangą“, paskui apie Halką ir galiausiai apie Davidą Cameroną, siūlantį surengti antrą referendumą dėl „Brexit“. Taip pat jo paklausiau, ar antras referendumas padėtų išspręsti šį klausimą. B. Johnsonas pareiškė, kad antro referendumo nebus.“

Po nuotrauka jis užrašė: „Iš Nerealiojo Halko į nerealųjį Paniurėlį“.

X. Bettelis sakė, kad JK vyriausybė turi pateikti alternatyvą Airijos apsidraudžiamosioms priemonėms, ir, regis, užsiminė, jog tam trukdo partijų politinės aplinkybės.

ES pareigūnai seniai mano, kad B. Johnsonas vargiai pateiks naujų idėjų iki Konservatorių partijos suvažiavimo, kuris įvyks po dviejų savaičių, tačiau jie bijo, jog neužteks laiko susitarti dėl šalies išstojimo.

Vyriausybės šaltinis patvirtino, jog JK dar bent savaitę nepateiks jokio oficialaus pasiūlymo. Šalies vyriausybė tvirtina, kad pažanga daroma ir kad dar yra laiko susitarti. B. Johnsonas sakė BBC, jog yra „atsargiai optimistiškas“, nes ES lyderiams „viskas įgriso iki gyvo kaulo“.

DELFI primena, kad B. Johnsonas pirmadienį po derybų su Europos Komisijos pirmininku J.-C. Junckeriu ir Liuksemburgo premjeru X. Betteliu sakė, jog esama „gerų šansų“ sudaryti „Brexit“ susitarimą su Europos Sąjunga.

Dėl netoliese vykusios triukšmingos „Brexit“ priešininkų demonstracijos praleidęs bendrą spaudos konferenciją su X. Betteliu, B. Johnsonas sakė, kad bet kokiam susitarimui „reikės judėjimo“ ES stovykloje.

X. Bettelis nusprendė vis tiek dalyvauti minėtoje spaudos konferencijoje, bet B. Johnsonas televizijai „Sky News“ sakė: „Galvoju, kad aiškiai turėjo būti daug triukšmo, ir manau, kad mūsų nuomonė galėjo būti nustelbta.“

Paklaustas apie susitarimo galimybę jis atsakė: „Taip, yra geri susitarimo šansai – taip, galiu matyti jo formą. Visi gali daugmaž matyti, ką būtų galima padaryti.“

„Tačiau tam reikės judėjimo ir reikės atsisakyti sistemos, kuria ES gali kontroliuoti JK mums išstojus, vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės“, – pridūrė jis.

„Jei galime pasiekti, kad tai būtų padaryta, mes dalyvausime ir tikėsimės sėkmės“, – sakė jis.

„Apsidraudžiamoji priemonė“ (backstop), pagal kurią Britanija išstojusi iš ES liktų muitų sąjungoje su bloku, kol būtų pasiektas naujas prekybos susitarimas, yra B. Johnsono ir ES lyderių nesutarimų vinis.

„Manau, kad nuo dabar iki spalio 17-osios ar 18-osios turime kaip tik tiek laiko, kiek reikia susitarimui pasiekti“, – nurodė B. Johnsonas, turėdamas galvoje kitą ES viršūnių susitikimą.

B. Johnsono nedalyvavimas suplanuotoje bendroje spaudos konferencijoje sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose, kur plito tuščios britui skirtos pakylos nuotraukos.

Netoli spaudos konferencijos vietos vyko nedidelis protestas prieš B. Johnsoną, kurio metu demonstrantai laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip „Nešdinkis, Borisai“.

X. Bettelis atrodė pritariantis B. Johnsonui vienu klausimu: jis išreiškė nenorą suteikti Britanijai dar vieną „Brexit“ datos atidėjimą. Šiuo metu JK išstojimas planuojamas spalio 31 dieną.

JK parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo B. Johnsono reikalaujama paprašyti jau trečio „Brexit“ atidėjimo, jei iki spalio 19 dienos nebus pasiektas naujas susitarimas. Tačiau britų ministras pirmininkas užsiminė, kad to nedarys.

Per priešpiečius su J.-C. Junckeriu B. Johnsonas sakė, kad „pratęsimo neprašys“.

