Ateinantį mėnesį per BBC Antrąjį kanalą turėtų būti parodytos dvi trumpos bandomosios laidos „Vakaras su Vladimiru Putinu“. Abiejose laidose bus po du svečius.

Visgi pagrindinė šios laidos žvaigždė bus Vladimiro Putino personažas, sukurtas pasitelkus trimatę (3D) kompiuterinę grafiką. Judesių fiksavimo technologija leis jam vaikščioti po studiją, sėdėti prie stalo ir „stebint susirinkusiems žiūrovams realiuoju laiku kalbėtis su realiais laidos svečiais“, nurodė BBC.

🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB