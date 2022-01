Per aviacijos smūgį kalėjimui Jemene žuvo arba sužeista per 200 žmonių

Irano remiami sukilėliai paskelbė vaizdo medžiagą, kurioje, jų teigimu, matyti šalies šiaurėje esančio Sados kalėjimo atakos padariniai: susprogdinti pastatai, iš griuvėsių gelbėtojų ištraukiami kūnai ir šalia gulintys sudarkyti lavonai.

Tuo metu piečiau esančiame Chudaidos uostamiestyje per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos aviacijos smūgius vienam telekomunikacijų centrui žuvo trys šalimais žaidę vaikai, nurodė labdaros organizacija „Save the Children“. Be to, visame Jemene išsijungė interneto ryšys.

„Kai smogė raketos, tie vaikai, kaip pranešama, žaidė futbolo aikštėje netoliese“, – sakoma „Save the Children“ pranešime.

Šios atakos įvyko prasidėjus naujam etapui Jemeną jau septynerius metus krečiančiame kare, kai husiai pirmadienį prisiėmė atsakomybę už dronų ir raketų ataką Abu Dabyje, pareikalavusią trijų žmonių gyvybių.

Jungtiniai Arabų Emyratai, priklausantys su sukilėliais Jemene kovojančiai Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai, pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų.

Pagalbos darbuotojai sakė, kad po smūgio Sados kalėjimui vietos ligoninės persipildė. Į vieną jų atgabenta 70 žuvusiųjų ir 138 sužeistieji, nurodė nevyriausybinė organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF).

Dvi kitos ligoninės sulaukė „daug sužeistųjų“, o sutemus griuvėsiuose tebebuvo ieškoma aukų.

„Šiurpus aktas“

MSF misijos Jemene vadovas Ahmedas Mahatas sakė: „Aviacijos smūgio vietoje tebėra daug kūnų, daug dingusių žmonių.“

„Neįmanoma žinoti, kiek žmonių žuvo. Tai atrodo kaip šiurpus smurto aktas“, – pridūrė jis.

Tuo metu Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, penktadienį surengusi posėdį jos nenuolatinės narės – Jungtinių Arabų Emyratų – prašymu, vienbalsiai pasmerkė husių „šlykščias teroristinės atakas Abu Dabyje... taip pat kitose vietose Saudo Arabijoje“.

JAE priklauso Rijado vadovaujamai koalicijai, nuo 2015 metų kovojančiai su sukilėliais Jemene. Per šį konfliktą milijonai jemeniečių buvo priversti palikti savo namus, šalis atsidūrė ant bado slenksčio.

Koalicija patvirtino surengusi antskrydį Chudaidoje – karo nualintai šaliai gyvybiškai svarbiame uostamiestyje, bet nieko nepranešė apie smūgius Sadoje.

Saudo Arabijos valstybinė naujienų agentūra nurodė, kad koalicija surengė „tikslių aviacijos smūgių... kad sunaikintų husių kovotojų pajėgumus Chudaidoje“.

Jemeno pilietinis karas prasidėjo husiams 2014-aisiais užėmus sostinę Saną. Kitais metais Rijado vadovaujamos pajėgos surengė įsikišo į konfliktą, remdamos šalies vyriausybę.