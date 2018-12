Tokiu būdu gruodžio 6-ąją įvykusios katastrofos aukų galutinis oficialus skaičius išaugo iki šešių. Dar vienas įgulos narys buvo išgelbėtas. Nelaimė įvyko ketvirtadienį paryčiais, dalyvaujant naikintuvui bombonešiui F/A-18, valdomam dviejų pilotų, ir degalų papildymo ore lėktuvui KC-130, turėjusiam penkis įgulos narius. Orlaiviai nukrito maždaug už 100 km nuo pietvakarių Japonijoje esančio Muroto kyšulio. Įvykus šiai katastrofai buvo surengta didelė paieškų ir gelbėjimo operacija, bet JAV kariškiai nurodė, kad dabar ji jau nutraukta. „Buvo dedamos visos įmanomos pastangos surasti mūsų įgulų narius, ir tikiuosi, kad šių nesavanaudiškų amerikiečių šeimas paguos neįtikėtinos pastangos, per šias pajėgas dėtos JAV, Japonijos ir Australijos pajėgų“, – sakoma 3-ųjų jūrų pėstininkų ekspedicinių pajėgų vado generolo leitenanto Erico Smitho pranešime. Iš pradžių buvo paskelbta, kad nelaimė įvyko per degalų papildymo ore operaciją, bet antradienį kariškiai nurodė, kad tai nėra patvirtinta ir kad įvykio aplinkybės tebetiriamos. Japonijoje yra dislokuota apie 50 tūkst. JAV karių, o su šiuo kontingentu susijusių nelaimingų atsitikimų pasitaiko neretai. Lapkritį prie pietinės Okinavos salos sudužo vienas JAV karinių jūrų pajėgų naikintuvas, bet abu jo įgulos nariai buvo išgelbėti. 2017 metų lapkritį Filipinų jūroje nukrito karinis transporto lėktuvas „C-2A Greyhound“. Aštuoni iš 11 jame buvusių žmonių išgelbėti, bet kitų trijų paieškos po dviejų dienų buvo atšauktos. Be to, buvo įvykę keli incidentai su JAV sraigtasparniais ir konvertoplanais „Osprey“, o per vieną jų orlaivio dalis nukrito vienos Okinavos mokyklos teritorijoje. Šie incidentai kėlė įtampą tarp glaudžiai gynybos srityje bendradarbiaujančių Tokijo ir Vašingtono ir provokavo netoli JAV karinių bazių gyvenančių japonų protestus.

