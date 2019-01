„Pabuk“, pirmoji per maždaug 30 metų ne musonų sezonu susiformavusi atogrąžų audra, atnešė iki 75 km per valandą greičio vėjus, smarkias liūtis ir dideles bangas, penktadienį talžydama visą karalystės pietinę dalį. Stichija išvartė daugybę elektros linijų stulpų ir daugelyje rajonų sukėlė potvynių. Anksti penktadienį pietinėje Patanio provincijoje žuvo vienas žvejys, jo nedideliam laivui smogus aukštoms bangoms. Dar vienas įgulos narys dingo. Nakon Si Tamarate 35 metų vyras žuvo, ant jo namų nuvirtus medžiui Vis dėlto stichija aplėnkė turistų pamėgtas Samujaus, Pangano ir Tau salas, kur dėl smarkių liūčių įstrigo daug keliautojų. Jie negalėjo išvykti, nes buvo uždaryti oro uostai, o keltų bendrovės neteikė paslaugų. „Nėra jokių aukų. Šiandien matome truputį saulės šviesos, tad esu įsitikinęs, kad kai kuriems turistams šiandien pavyks išvykti, nes atsinaujina keltų ir lėktuvų reisai“, – sakė Samujaus salos rajono administracijos vadovas Kittipop Roddonas (Kitipopas Rodonas). Susiję straipsniai: Visame pasaulyje garsius kurortus jau užklupo galinga stichija, pareigūnai įspėja: visa tai bus nušluota Tačiau paplūdimiuose, kuriuos šiuo metų laiku paprastai svilina saulė, vis dar draudžiama maudytis. „Viskas baigėsi. Visi 10 tūkst. turistų yra saugūs... Jaučiu palengvėjimą“, – pranešė savo vakarėliais mėnesienoje garsėjančios kaimyninės Pangano salos rajono administracijos vadovas Krikkrai Songthanee. Jis pridūrė, kad stiprūs vėjai nepadarė salai didelės žalos. Šeštadienį atsidarė trys oro uostai ir pradeda kursuoti keltai, bet salas skubantiems palikti poilsiautojams gresia dar ilgai laukti kelionės namo. Anksti šeštadienį kiek audra susilpnėjo iki atmosferos depresijos kategorijos. Kaip informavo Tailando meteorologinė tarnyba, vėjai toliau silpnėja, audrai slenkant Andamanų jūros link.

