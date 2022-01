Per atogrąžų audrą Madagaskare žuvo 34, Mozambike – 3 žmonės

Per atogrąžų audrą „Ana“ pastarosiomis dienomis Madagaskare žuvo mažiausiai 34 žmonės, o Mozambike – trys, be to, buvo nutrauktas elektros tiekimas Malavyje, antradienį paskelbė šių trijų valstybių pareigūnai.